Hundesportler sind auf Bundesebene erfolgreich

Kürzlich ist in Weeze in Nordrhein-Westfalen die Deutsche Meisterschaft im Turnierhundesport veranstaltet worden. Nachdem sich Uwe Reitler mit Picco (Foto) von den Hundefreunden Spaichingen und Marcel Lincker mit Lucky vom Hundesportverein Trossingen bei den Verbandsmeisterschaften durch die ersten Plätze in ihren Altersklassen für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifiziert hatten, reisten sie die beinahe 600 Kilometer, um sich auf nationalem Niveau mit anderen Sportlern und deren Hunden zu messen. Der Trainingsfleiß und die konsequente Arbeit mit den Hunden zahlten sich aus. Marcel Lincker lag nach einer beinahe fehlerfreien Unterordnung in Führung, doch auf der Hindernisbahn übersprang sein Vierbeiner ein Hindernis nicht, so kam er auf den zweiten Platz in seiner Altersklasse. Uwe Reitler wurde in der Unterordnung streng bewertet und lag nach Punkten klar im Rückstand. Er erkämpfte sich durch eine starke läuferische Leistung und die Zuverlässigkeit seines Hundes den dritten Platz in seiner Altersklasse. (pm)