Hundersinger amüsieren mit Lustspiel

Die Bergnarren Hundersingen-Beuren, die heuer für das Laienschauspiel in Hundersingen verantwortlich zeichnen, haben zweimal voll ins Schwarze getroffen. Zum einen haben sie mit dem Lustspiel von Bernd Gombold ein Sahneschnittchen in drei Akten ausgesucht und zum andern verfügen sie über eine Schauspieltruppe, die in ihrer Rolle voll aufging und die Besucher in der vollbesetzten Buwenburghalle bestens unterhielt. Der Lohn für die tolle Truppe mit Theaterleiterin Priska Spohn und Regisseur Peter Rauch war natürlich der Beifall der Theaterbesucher, den sie reichlich ernteten.

Schon der Anblick der Kulisse, ließ auf ein Urlaubsparadies par excellence im Süden schließen. Das Hotel „Amore mio“ am Lago Maggiore hatte sich herausgeputzt und stand Gewehr bei Fuß für die Touristen aus Deutschland. Bärbel (Priska Spohn) und ihre Freundin Hilde (Heidi Lehmann) hatten sich diese Absteige ausgesucht, scheint doch schon der Name viel Amore zu versprechen. Kaum angekommen, startete man schon den ersten Versuch und zwar mit dem Sohn des Hauses und Kellner Angelo (Felix Buck), was scheitern musste. Warum? Das kam schmerzlich auf. Doch Teresa (Christine Bühler), die Besitzerin des Hotels, führte ein lautstarkes und gestenreiches Regiment. Doch schon traf die zweite Fuhre aus Deutschland ein: Die herrschsüchtige Renate (Corina Streich) mit ihren zwei Vollpfosten, nämlich ihrem Gatten Hans-Georg (Josef Bischofberger) und sein Vater Opa Oskar (Peter Rauch). Die zwei versprachen sich ebenfalls etwas Amore, von wem auch immer. „Nur nicht mit der eigenen Frau“, so Hans-Georg. Da könnte doch das Internet hilfreich sein, oder?

Bärbel und Hilde hatten sich inzwischen eingelebt, mussten aber feststellen, dass ihr Gepäck nicht dem ihrigen entsprach. Schlichtweg: Hilde hatte den Koffer eines Gangsters angeschleppt. Egal, Bärbel wusste, wie man sich mit dem „Stoff“ aus dem falschen Koffer in Stimmung bringt und schließlich war man ja auf Amore aus, ganz egal, mit wem. Doch dann tauchten sie auf: Ritchi (Denny Utta) mit seiner Dumpfbacke Chantal (Joana Bühler). Er wollte seinen Koffer und sie Klamotten, Maniküre, Schuhe sowie eine Reise nach „Brasilianien“.

Für Hilde und Bärbel indes lief es nicht so gut, denn die Auswahl an infrage kommenden Liebhabern war begrenzt, doch Bärbel hatte vorgesorgt. Über das Internet hatte sie zwei „lecker Kerlchen“ ausfindig gemacht, die dann auch zum ersten Date auftauchten. Dass sie dabei aber auf zwei bekannte Hotelgäste stießen, war so nicht geplant. Die hatten sich dementsprechend aufgebrezelt und, so Opa Oskar zu seinem Sohn Hans-Georg: „Bua, drink no en Grappa, no bischt Du schärfer als d’r Papa.“ Aber, wie heißt es so schön: Es kommt immer anders, als man denkt.

„Alle wolle mache Amore, aber mit de andere“, so sieht Wirtin Teresa ihre deutschen Gäste. Wollen, ja, aber zuerst landet die Gesellschaft mal im Knast. Bis auf Renate, die die illustre Gesellschaft dann aus dem Bau zurück erwartete. „Falscher Zugriff“, so der inkognito angereiste Polizist (Thomas Buzengeiger). Noch, denn dann zückte der Mafiosi sein Messer und wollte Renate einen Tag als Geisel nehmen. „Wenn’s ghot, au zwoi“, bettelte ihr Mann Hans-Georg. Es geht drunter und drüber und die Ereignisse nehmen einen ungeahnten Verlauf. Auf jeden Fall erhofft sich einer der Helden"doch noch Amore am Lago Maggiore, wenn Teresa es überhaupt so weit kommen lässt. Wer wohl der Glückliche ist? Das muss man sich einfach selbst anschauen, diese amüsante Komödie. Für den Narrenchef Martin Siebenrock Anlass genug, sich beim Publikum und vor allem bei seinen Akteuren für eine tolle Leistung zu bedanken. Aber auch die Truppe hinter den Kulissen mit Souffleuse Selina Ströbele, Hubert Samtner (Ton und Technik), Jutta Fluhr und Sarah Beck (Maske) sowie Andreas Rauch, Jannik Lukac-Richter und Erwin Lehmann (Requisite und Bühnenbild) hatten einen tollen Job gemacht.