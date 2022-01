Hundekot ist ein Ärgernis

Aufgrund vermehrt eingehender Beschwerden bittet die Stadt Wangen Hundehalter, beim Ausführen ihrer Vierbeiner darauf zu achten, dass diese ihre Notdurft nicht auf Gehwegen oder in Grün- und Erholungsanlagen verrichten. Tabu sind insbesondere auch Kinderspielplätze und Sportanlagen sowie private Vorgärten Dritter. Nach der städtischen Polizeiverordnung sind Hundebesitzer verpflichtet, die Hiinterlassenschaften ihrer Vierbeiner unverzüglich zu beseitigen. In den Rathäusern in Wangen und in den Ortschaften liegen Hundekottüten zu diesem Zweck bereit.

Die Stadt weist darauf hin, dass Hundespaziergänger durch die Beseitigung des Hundekots nicht nur einen sinnvollen Beitrag zur Sauberhaltung der Umwelt leisten, sondern sie dadurch auch unnötigen Ärger mit ihren Mitbürgern vermeiden.

In diesem Zusammenhang macht die Stadt auch noch darauf aufmerksam, dass es in Grün- und Erholungsanlagen verboten ist Hunde unangeleint laufen zu lassen. Ausgenommen sind nur Begleithunde, die von Blinden oder Sehbehinderten mitgeführt werden. Auf Kinderspielplätzen oder Liegewiesen dürfen Hunde nach Mitteilung der Stadt gar nicht mitgenommen werden.