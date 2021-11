Hundehalter in Villingen-Schwenningen müssen zahlen, Katzenfreunde nicht

Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen – ist aber auch das einzige Haustier, für das man Steuern zahlen muss. Die Stadt erhöht 2022 die Hundesteuer – aber warum müssen andere Tierhalter gar nichts zahlen?

Ein schlechter Tag in der Arbeit oder Schule lässt sich viel besser verarbeiten, wenn zuhause ein tierischer Freund auf einen wartet, dessen Begeisterung sofort ansteckend ist, oder der einem das Gefühl gibt, gebraucht zu werden. Die Deutschen sind echte Tierfreunde: 34,3 Millionen Haushalte sind Tierbesitzer. Die Katze ist dabei das beliebteste Haustier, dichtgefolgt vom Hund.

Dass die Stadt Villingen-Schwenningen im nächsten Jahr die Hundesteuer anhebt, löst bei vielen Besitzern Unverständnis aus. Ab Januar 2022 sollen Tierhalter für den ersten Hund statt wie bisher 120 Euro jetzt 132 Euro zahlen. Für den zweiten und jeden weiteren Vierbeiner fallen ab dem 1. Januar 264 Euro an, bisher waren es 240 Euro. Jagdhunde können von diesem Geldbetrag ausgenommen werden, da sie als Arbeitstiere gelten, die einen wichtigen Dienst verrichten würden.

Katze beliebtestes Haustier

Nachdem der Schwarzwälder Bote den Beschluss veröffentlicht hatte, fragten sich viele Leser: Warum erhebt die Stadt eigentlich nur Steuern auf Hunde – nicht aber auf Katzen oder Pferde?

Mit 15,7 Millionen Katzen in Deutschland würde sich eine Katzensteuer definitiv rentieren. Zudem nutzen diese fremde Gärten oder öffentliche Sandkästen als Katzenklo, während Hundehalter darauf achten, wo ihr Vierbeiner sein Geschäft verrichtet. Ein weiterer Punkt, warum die Katze häufig in Kritik steht: Sie soll ein kaltblütiger Mörder von Vögeln sein und die Artenvielfalt bedrohen. Warum müssen Katzenhalter also für das Verhalten ihrer Vierbeiner nicht zahlen?

Eine Katzensteuer hat es seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 noch nie gegeben – sie war aber bereits des Öfteren im Gespräch. „Gemeinden in Deutschland haben das Recht, derartige Aufwandsteuern zu erheben, sofern die Steuern durch landesgesetzliche Regelungen abgedeckt werden“, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner. Bei der hypothetischen Katzensteuer bestehe diese Grundlage nicht und müsste erst durch Landesparlamente geschaffen werden. Bemühungen von unterschiedlichen Interessensgruppen, dies durchzusetzen, wie im Jahr 2013 in Bayern, wurden allesamt abgelehnt.

Brunner: „Zudem wäre eine Katzensteuer auch nur schwer durchsetzbar, aufgrund von fehlenden Kontrollmöglichkeiten“. Wohnungskatzen, die gleichzeitig als Freigänger leben, seien schlecht aufzufinden, und frei laufende Katzen schwierig zu identifizieren.

In Hessen gibt es Pferdesteuer

Aber was ist mit Pferden, die zu Freizeitzwecken gehalten werden? Schließlich kostet es viel Aufwand, die großen Pferdeäpfel von öffentlichen Wegen zu beseitigen. Außerdem kann die Haltung dieser Tiere als eine Art „Luxus“ angesehen werden. Wer sich ein Pferd leisten kann, könne schließlich auch entsprechend Steuern zahlen.

Seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht in Leipzig aus dem Jahr 2015 dürfen Kommunen grundsätzlich eine Pferdesteuer erheben. Daraufhin entbrannte auch in Baden-Württemberg in mehreren Städten und Gemeinden eine Diskussion über die Einführung einer Pferdesteuer. Dies wurde vor allem aufgrund der Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag jeweils nicht weiter verfolgt. „ Aktuell gibt es in Baden-Württemberg keine Kommune, die eine solche Steuer hat. Neben dem Aufwand, die steuerbaren Pferde zu ermitteln, da betrieblich genutzte Pferde steuerfrei wären, müsste auch die Rechtsnorm neu erarbeitet werden und es wäre mit diversen Widerspruchsverfahren zu rechnen“, sagt Brunner. Lediglich in zwei Kommunen in Hessen würde eine Pferdesteuer erhoben werden.

Stadt stellt pro Jahr 1 200 000 Kotbeutel zur Verfügung

Folglich sprechen Argumente gegen eine Katzen- oder Pferdesteuer. Die Erhöhung der Hundesteuer dürfte einige Besitzer allerdings verärgern. Brunner gibt Auskunft über die Gründe des Anstiegs: „Eine Steuer ist grundsätzlich eine Geldleistung ohne Anspruch auf eine individuelle Gegenleistung. Sie wird zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs benutzt.“ Anders als zum Beispiel Gebühren, bei der man direkt eine Gegenleistung erhalte.

Trotzdem: Die Stadtverwaltung prüfe eingehende Anregungen aus der Bürgerschaft und ergänze fortwährend das Stadtreinigungskonzept mit der Aufstellung von neuen Hundetoiletten und stattet vorhandene Mülleimer mit zusätzlichen Hundekotbeutelspendern aus. Während es im Jahr 2019 beispielsweise noch 79 Dogstationen waren, hat VS nun 103. Auch für Kotbeutel würde die Stadt in den Geldbeutel greifen: Im Jahr 2021 stellte VS von Januar bis November 1 000 000 Beutel zur Verfügung, bis zum Jahresende schätzt sie die Ausgaben auf 1 200 000 Beutel pro Jahr.

„In diesem Zuge wird auch auf die Erfahrungswerte der Stadtreiniger zurückgegriffen, die sich täglich mit der Sauberkeit der Stadt beschäftigen“, so Brunner. „Hierdurch können besonders stark nachgefragte Örtlichkeiten lokalisiert und mit entsprechendem Stadtmobiliar nachgerüstet werden.“ Bei Neuerschließung werde zudem auf ein gesamtheitliches Konzept für Stadtmobiliar geachtet, das auch eine Versorgung mit Hundetoiletten beziehungsweise Beutelspendern vorsieht.