Hundehalter hetzt in Heubach seine Bulldogge auf 61-Jährigen

Durch mehrere Bisse einer englischen Bulldogge ist ein 61-Jähriger am Montagabend schwer verletzt worden.

Der Mann hatte den 36-jährigen Hundehalter, bei dem es sich um einen Nachbarn handelt, angesprochen, da dieser zuvor wohl extrem laute Musik gehört hatte. Was zunächst als verbale Auseinandersetzung begann, artete dann rasch in eine Schlägerei aus. Zeugenaussagen zufolge ging der 61-Jährige bei den Tätlichkeiten zu Boden, woraufhin der 36-Jährige seinen Hund auf den am Boden liegenden Mann hetzte. Das Tier biss daraufhin zu.

Beim Eintreffen der Polizei hielt der 36-Jährige seinen Hund an der Leine; der 61-Jährige wurde bereits in einem Rettungswagen behandelt. Der Hundehalter zeigte sich zunehmend aggressiv und beleidigte trotz Anwesenheit der Polizei die Familie des 61-Jährigen sowie die Polizeibeamten.

Da der betrunkene Mann sich äußerst ungehalten zeigte und nicht davon auszugehen war, dass Ruhe einkehren würde, wurde er bis Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen. Auch auf dem Polizeirevier endeten die Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten nicht. Der Hund wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und einem Tierheim übergeben.