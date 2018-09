In den frühen Morgenstunden des Sonntags,16. September, ist die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Magdalenenstraße gerufen worden, wo ein Mann seinen Hund schwer misshandelt hatte. Nachbarn hatten die Polizei verständigt, da der Mann in der Waschküche des Hauses herumschrie und ein Hund laut jaulte, meldet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der 28 Jahre alte Besitzer hatte auf den einjährigen Hund mit einem massiven Holzstab eingeschlagen und ihn erheblich verletzt. Der englischen Bulldogge gelang die Flucht aus der Waschküche. Die Hundedame, deren rechtes Auge gänzlich zugeschwollen war und die erhebliche Schwellungen und Platzwunden am Kopf und Verletzungen an den Pfoten aufwies, suchte Schutz bei Passanten im Bereich des Naturfreibads der Heusteigstraße. Die Polizisten beschlagnahmten den Hund und veranlassten die Unterbringung in eine Tierklinik.

Als Grund für den Gewaltexzess gab der Besitzer an, dass die Doggendame ihre Notdurft nicht schnell genug verrichtet habe. Der 28-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

