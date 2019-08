Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr versucht , in ein Einfamilienhaus in der Straße Heugarten einzubrechen. Die Täter wurden bei ihrem Vorhaben jedoch vom Hund der Familie abgeschreckt, der im Garten anfing zu bellen. Unverrichteter Dinge flüchteten die beiden Unbekannten über das angrenzende Feld.