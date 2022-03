Hund reißt Reh | Zeugenaufruf zur Jagdwilderei

Am Montag, den 21. März gegen 15.30 Uhr wurde in der Ignaz-Kiechle-Straße auf einem eingezäunten Firmengelände ein Reh von einem Hund gerissen. Anwesende Personen konnten den Hund nur durch massives Einwirken vom Reh lösen und verjagen. Der Hund hat laut Angaben der Anwesenden schon zuvor zwei Rehe gejagt und ein Reh durch das offene Tor auf das Firmengelände getrieben. Dort hat der Hund das Reh so schwer verletzt, dass dies nicht mehr lebensfähig war. Bisher ergaben die Ermittlungen keine Hinweise auf den Hundehalter. Bei dem Hund handelte es sich vermutlich um einen Schäferhundmischling mit etwas längerem, hellen Fell und einem schwarzen Halsband mit einem neongelben Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der 0831 / 99 09 21 40 zu melden.