Hund mutmaßlich vergiftet

Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz haben Beamte des Polizeipostens Gammertingen gegen einen bislang unbekannten Täter aufgenommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine Hundebesitzerin am Samstag gegen 11 Uhr mit ihrem Hund im Fehltal von Neufra in Richtung Hettingen spazieren. Als sie den Vierbeiner kurzzeitig von der Leine ließ, fraß dieser etwas auf der Wiese. In der Folge wies das Tier Vergiftungserscheinungen auf und musste tierärztlich behandelt werden.