Hund greift Menschen an Musikschule an

Lindau (lz) - Ein großer Hund hat am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Holdereggenpark für Aufregung gesorgt. Der Herdenschutzhund war laut Polizeibericht aus einem eigentlich gut gesicherten Grundstück entkommen, als Handwerker ein Gartentor offen stehen ließen. Er gelangte in den Park an der Musikschule, wo er mehreren Menschen nachrannte und einige davon auch verletzte.

Eine Frau hatte ihre kleine Tochter auf den Arm genommen um sie zu schützen, sie wurde durch Bisse am Oberschenkel und an der Hand verletzt. Sie musste ambulant im Lindauer Krankenhaus versorgt werden. Glück hatte indes ein 15-jähriger Jugendlicher. Ein Biss von hinten erwischte nur den Rucksack.

Das Tier konnte dann vom Halter wieder eingefangen und sicher verwahrt werden. Das Landratsamt wird prüfen, ob weitere Maßnahmen zur Sicherung des Tieres getroffen werden müssen.