Hund büchst aus und beschädigt Fahrzeuge

Ein Hund tollt auf dem Parkplatz eines Discounters in Baienfurt umher – eine schöne Polizeimeldung, wäre dabei nicht ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden.

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr bindet eine Frau ihren Hund an den Fahrradständer vor dem Supermarkt an, um in Ruhe ihre Einkäufe zu erledigen. Der Hund denkt jedoch gar nicht daran, brav auf das Frauchen zu warten – ihm steht der Sinn nach Auslauf.

Der Hund flitzt los und zieht den Fahrradständer aus Metall einfach quer über den Parkplatz hinter sich her. Dabei streifte er zwei Fahrzeuge und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Weit kommt der Ausreißer aber nicht – einige Passanten erkennen die Gefahr und können das Energiebündel stoppen.