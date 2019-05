Hund beißt Kind ins Gesicht.

Ein eineinhalb Jahre altes Kind ist am Freitag um 17 Uhr mit einem Roller in Begleitung ihrer Mutter in Megesheim an einem Grundstück vorbeigefahren. Aus diesem rannte ein Australien Shepherd, biss in das Gesicht des Kindes.

Bei der Überprüfung des Hundes versuchte dieser auch einen eingesetzten Polizeibeamten zu beißen.

Der 44-jährige Hundehalter darf den Hund künftig nur noch mit Maulkorb und schlupfsicherem Halsband und an einer ein Meter langen Leine führen.