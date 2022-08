Eltern-Warnung wegen „Huggy Wuggy“: Das hat es mit dem Horror-Plüschtier auf sich

Im Netz können Kinder leicht auf Dinge stoßen, für die sie eigentlich noch zu jung sind und sie in ihr Offline-Leben übernehmen. Das kann die Kunstfigur Momo, das Spiel Squid Games oder seit Neuestem das zum Leben erwachte, mörderische Kuscheltier Huggy Wuggy sein.

Für Eltern ist es daher besonders wichtig, informiert zu sein, um solchen Phänomen besser begegnen zu können. Hier die wichtigsten Fragen & Antworten:

Was ist Huggy Wuggy?

Huggy Wuggy ist ein Spielzeug mit dünnen Armen und Beinen und einem charakteristischen breiten Grinsen, das eine Reihe scharfer Zähne enthüllt.

Oft sind die Augen in verschiedene Richtungen gedreht, was den Anblick noch erschreckender machen soll. Die Figur ist als Plüschtier in verschiedenen Farben zu bekommen und taucht in vielen Videos in sozialen Medien wie TikTok, Instagram und Youtube auf.

Woher kommt die Horrorfigur Huggy Wuggy?

Huggy Wuggy ist eine Figur aus dem Videospiel "Poppy Playtime". Dort ist sie einer der Hauptgegner des Spielers. Darin muss der Spieler Huggy Wuggy entkommen, denn wenn die Gruselfigur einen erwischt, umarmt sie einen, bis man platzt.

Das Spiel ist unter anderem für Apple und Android Smartphones erhältlich. In der Schule und über soziale Medien können aber auch Kinder, die das Spiel selbst nicht kennen, mit der Figur konfrontiert werden.

Ist Huggy Wuggy gefährlich für Kinder?

"Poppy Playtime" ist ein Spiel für Erwachsene und wird in den Appstores erst ab einem Alter von 12 Jahren empfohlen. Für jüngere Kinder sei das Spiel "völlig ungeeignet", urteilt das Medienzentrum Offenbach.

Beim Download aus dem Appstore wird jedoch nicht kontrolliert, wie alt die Nutzerinnen tatsächlich sind, sodass auch jüngere Kinder darauf Zugriff haben können. Bei ihnen können die Bilder aus dem Spiel Angstzustände auslösen. Ihnen falle es zudem oft schwer zu verstehen, dass es sich bei Huggy Wuggy um eine fiktive Figur handle, so das Medienzentrum.

Was können Eltern tun?

Das Spiel kostet aktuell 2,99 in den Appstores. Eltern könnten in den Einstellungen der Smartphones ihrer Kinder solche App-Käufe unterbinden. Das Medienzentrum Offenbach weist außerdem darauf hin, dass die Nutzung der meisten sozialen Medien erst ab einem Alter von 13 Jahren erlaubt ist. Dazu gehören etwa Instagram, TikTok und Twitter.

Der Elternratgeber Flimmo verweist außerdem darauf, wie wichtig es sei, die Ängste der Kinder ernst zu nehmen. Wenn Kinder Huggy Wuggy nachspielen, sollte vorsichtig nachgefragt werden, woher sie die Spielidee haben.

Vorwürfe oder anschließende Verbote hingegen seien in diesem Gespräch genauso fehl am Platz wie eine Plüschfigur von Huggy Wuggy im Kinderzimmer. Ist die Figur schon in Schule oder Kindergarten angekommen, sollten Eltern sich zusammenschließen und nach gemeinsamen Wegen suchen, damit umzugehen.