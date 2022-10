Hüpfen was das Zeug hält

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laupheim - Am 22. Oktober ging es für die Jugend der DLRG Ortsgruppe Laupheim nach Böfingen in die Trampolinhalle. Mit 22 Mitgliedern unter 26 Jahren fuhren wir gemeinsam gegen 14 Uhr am Parkbad los. Nachdem alle ihre Sprungsocken und Rucksäcke verstaut hatten, ging es ans Aufwärmen. Dann hieß es: Auf die Plätze, fertig, los – rein ins Hüpfparadies. Seit unserem letzten Besuch 2017 wurde die Halle nochmals vergrößert und hat demnach so viel mehr zu bieten. Neben noch mehr Sprungfläche, gibt es jetzt noch einen seperaten „Ninja Warrior“-Park mit vielen Spielgeräten, die Kraft und Balance erfordern. Ebenso gibt es eine Wand, in der in einer Minute so viele Felder als möglich gedrückt werden dürfen – und das mit vielen bunten Farben. Aber auch die „alten“ Geräte und Trampoline kamen nicht zu kurz: Neben der Kletterwand, der Schnipselgrube und den Basketballkörben gab es auch noch ein XXL-Trampolin mit Wand, an der hinaufgesprungen werden kann und einem separaten Spielfeld, auf dem eine Art „Zombieball“ gespielt wird. Bis um 17 Uhr durften sich alle auspowern. Obwohl die Halle ziemlich voll war, hatte jeder seinen Spaß und man schaute abschließend in glückliche Gesichter!