Erfurt (dpa) - Profi-Boxer Marco Huck bleibt Weltmeister im Cruisergewicht. Der 27 Jahre alte Berliner trennte sich vor 5500 Zuschauern in Erfurt vom Briten Ola Afolabi nach zwölf Runden unentschieden und verteidigte damit seinen WBO-Titel erfolgreich. In einem Schwergewichtskampf verpasste der Hamburger Alexander Dimitrenko den EM-Titel. Der 29-jährige unterlag dem Bulgaren Kubrat Pulew durch K.o. in der elften Runde.