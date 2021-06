Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrecher

Unterstützung aus der Luft bekamen Polizeibeamte am Dienstagnachmittag von einem Hubschrauber bei der Suche nach zwei Personen.

Zunächst suchten die Beamten bei Bad Schussenried nach einem vermissten Jugendlichen der mit Hilfe der Luftunterstützung gefunden werden konnte.

Direkt nach dem Einsatz wurde die Helikopterbesatzung nach Oberessendorf gerufen, um dort die Beamten am Boden bei der Suche nach einem flüchtigen Einbrecher zu unterstützen. Zuvor war der Täter in eine Wohnung in Oberessendorg eingebrochen. Die Suche blieb bisher erfolglos. Der Täter ist weiter auf der Flucht, wie eine Nachfrage bei der Polizei von schwäbische.de ergeben hat.

Erste Informationen berichteten auch von einer Hundestaffel, die eingesetzt wurde um den Einbrecher zu fassen. Diese Informationen konnten von der Polizei ebenfalls auf Nachfrage nicht bestätigt werden. Weitere Informationen zur Suche in Oberessendorf, sollen morgen im Laufe des Tages erfolgen.