Klein-Hubschrauber stürzt in Mengen ab

Beim Absturz eines Tragschraubers neben dem Flugplatz in Mengen am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ist der Pilot tödlich verunglückt. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau mitteilte, stürzte der sogenannte Gyrocopter beim Landeanflug auf den Flugplatz aus einer Höhe von etwa 150 Metern aus bislang unbekannter Ursache in ein Feld unweit der Landebahn ab.

Ein Gyrocopter wird oft als Hybrid zwischen Hubschrauber und Flächenflugzeug beschrieben. Den Vortrieb erzeugt dabei ein aufgeschraubter Propeller, der direkt mit dem Motor verbunden ist. Anders als beim Hubschrauber wird der Rotor jedoch nicht vom Motor angetrieben, sondern allein durch den Fahrtwind in Rotation versetzt. Unklar war zuerst, ob sich in dem Fluggerät mit zwei Sitzen noch eine weitere Person befand. „Die Ermittlungen ergaben, dass nur der Pilot an Bord war“, sagte Polizeipressesprecher Oliver Weißflog. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.