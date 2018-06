Hubschrauber rettet Ulmer Skifahrer

Eine Gruppe von Skifahrern aus Ulm ist bei einer Tour in den österreichischen Alpen in Not geraten und musste mit dem Hubschrauber gerettet werden. Die sieben Sportler im Alter von 16 bis 23 Jahren blieben unversehrt. Der Einsatz bei Lermoos in Tirol hat für die jungen Leute allerdings ein Nachspiel.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Ulmer am Freitagnachmittag am Ende einer Tagestour im Skigebiet Grubigstein nahe der Zugspitze die gesicherte Piste verlassen und waren daneben durch den Tiefschnee gefahren. „Das Risiko war ihnen nicht bewusst“, sagte Michael Eder von der Polizeiinspektion Lermoos. Plötzlich verloren sie den abgesteckten Bereich aus den Augen. Auf einer „weiße Wand“ genannten Lichtung war Endstation. „Dort ist ein sehr steiles und felsiges Gelände“, schilderte Michael Eder.

Die Sportler konnten nicht mehr weiterfahren, ohne sich in Gefahr zu bringen. Eine gute Stunde lang saßen sie fest. Zum Glück hatte jemand ein Handy dabei. Der Vater eines der Teilnehmer verständigte von der Mittelstation aus die Rettung und schärfte den Skifahrern ein, an Ort und Stelle zu bleiben. Kurz darauf flog der Rettungshubschrauber über der Gruppe, zog die Skifahrer nacheinander mit einer Winde nach oben und brachte sie zurück zur Bergstation. Von dort konnten sie mit dem Lift runter ins Tal fahren.

Laut Michael Eder von der Polizei hatten die Sportler Glück, dass die Hubschrauberbesatzung, zu der auch ein Notarzt gehörte, sie so schnell entdeckte, denn es habe wegen Nebels sehr schlechte Sicht geherrscht. „Eine halbe Stunde später hätten Suchtruppen der Bergrettung in den Einsatz gemusst.“ So seien alle unverletzt geborgen worden und konnten noch am Abend nach Hause fahren.

Die Kosten für den Hubschraubereinsatz in Höhe von mehreren Tausend Euro werden die Skifahrer wohl übernehmen müssen. Weil sie die Piste verlassen haben, werden sie außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Forstgesetz von der Polizei angezeigt. Das könnte ein Bußgeld nach sich ziehen. Ihre Skier mussten die jungen Leute zurücklassen. Michael Eder: „Von uns holt sie niemand.“ (mru)