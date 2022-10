Die Jagdhornbläsergruppe Bussen lädt am Sonntag, 23.Oktober, um 10.15 Uhr zur Hubertusmesse in die Dorfkirche St. Peter und Paul nach Steinhausen ein. Zu Ehren des Heiligen Hubertus bringt sie die Jägermesse für Fürst-Pless und Parforce-Hörner in B-Dur von Hermann Neuhaus zur Aufführung. Die Messe wird von H. Pfarrer Babu zelebriert.