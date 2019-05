HSV und Trainer Wolf trennen sich zum Saisonende

Von Schwäbische Zeitung

Nach ersten Angaben der Polizei ist es am Freitagmittag an der Kreuzung der Kreisstraße 8259 und der Schützenstraße in Steinbronnen bei Bad Saulgau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Zusammenstoß zweier Pkw sei ein Mensch eingeklemmt worden, teilte die Polizei in Konstanz mit.