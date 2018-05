In der Fußball-Bezirksliga Bodensee steht dem Hattinger SV am Samstag ein Lokalkampf ins Haus. Der HSV empfängt um 16 Uhr den Nachbarn Hegauer FV.

In der Vorrunde gehörten beide Mannschaften zu den schärfsten Verfolgern von Tabellenführer VfR Stockach. Mittlerweile ist der Hegauer FV auf den sechsten Platz zurückgefallen und kann nicht mehr in den Kampf um die ersten beiden Plätze eingreifen. In der Rückrunde sammelte der frühere langjährige Landesligist erst 14 Punkte.

Die Hattinger dagegen liegen mit 53 Zählern weiter auf dem dritten Platz, drei Punkte hinter dem Zweitplatzierten SV Denkingen, der am Samstag zeitgleich beim Spitzenreiter VfR Stockach (61) antreten muss. „Wir wollen gewinnen, den dritten Platz auf jeden Fall halten“, sagt Thomas Gaßner. Der HSV-Vorsitzende hat aber selbst den zweiten Platz noch nicht abgeschrieben: „Wir werden versuchen, anzugreifen. Der zweite Platz ist noch drin. Wir wollen das bestmögliche Ergebnis mitnehmen.“ Dabei hat der Funktionär sicher noch das Jahr 2006 im Hinterkopf, als der HSV als Vizemeister in zwei Relegationsspielen gegen den FC Bräunlingen den Aufstieg in die Landesliga schaffte.

Doch so weit ist es noch nicht. Die vielen Nachholspiele im Frühjahr haben Kraft gekostet. Gaßner: „Wir waren fünfmal unter der Woche im Einsatz. Dadurch war ein reguläres Training nicht möglich.“ Außerdem konnten die angeschlagenen Spieler ihre muskulären Probleme kaum richtig auskurieren oder sind länger ausgefallen. Für Samstag steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Anil Bagci. Der Torjäger hatte zuletzt wegen einer Zerrung und einer Grippe gefehlt. Chris Brunner, der in den beiden vergangenen Spielen nicht dabei war, steht dagegen wieder im Kader von Trainer Slobodan Maglov. Gaßner: „Wir müssen wie beim 1:0-Sieg im Hinspiel taktisch diszipliniert spielen. Dann bin ich optimistisch.“

Die Hattinger setzen in diesem Derby auf den Heimvorteil. Hinter Stockach liegen sie in der Heimtabelle auf dem zweiten Platz.

Der Hegauer FV hat nur zwei seiner vergangenen zehn Spiele gewonnen. Auswärts lief es für die Hegauer in der Frühjahrsrunde alles andere als rund: Sämtliche fünf Spiele auf fremden Plätzen wurden in diesem Jahr bisher verloren. Ihr Torjäger Antonio Greco, der bisher 24 Treffer erzielt hat, ist momentan gesperrt.