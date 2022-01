HSG Langenargen-Tettnang legt mit einem Heimsieg los

Die Handballer der HSG Langenargen-Tettnang haben nach der Corona-Pause einen klaren Heimsieg gefeiert. In der Bezirksklasse gewann die HSG gegen den Tabellenletzten TSV Bad Saulgau II mit 35:18 (22:6). Langenargen-Tettnang ist Tabellenzweiter, die Bad Saulgauer sind siegloses Tabellenschlusslicht.

Das Spiel fand in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle vor leerer Kulisse statt. Die HSG galt vor dem Spiel tabellarisch natürlich als klarer Favorit. Die Jungs der HSG standen vor der Partie im oberen Viertel der Tabelle und die Gäste am Tabellenende. Dennoch galt es, die Bad Saulgauer nicht zu unterschätzen, da Langenargen-Tettnang in der Vergangenheit schon öfter gegen vermeintlich schwächere Mannschaften patzte.

Die HSG Langenargen-Tettnang musste für dieses Spiel laut Mitteilung auf Routinier und Spielmacher Alexander Merath verzichten, sodass das Team von Trainer Clemens Balle einen recht jungen Altersschnitt vorweisen konnte.

Die HSG startete gut in die Partie, da die Defensive sehr konzentriert und gut verteidigte und die Offensive durch einfache Spielzüge zu leichten Torerfolgen kam. So stand es nach den ersten 20 Minuten schon 15:3 für die HSG. In dieser Phase war es Linkshänder Lukas Braunger, der mehrere Tore in Folge erzielen konnte. In der Folgezeit lief das Spiel der Gastgeber immer besser, durch Tore von Noah Göppinger und Felix Steinacher wurde der Vorsprung ausgebaut. Die Defensive wurde dazu laut HSG noch stark unterstützt durch den 18-jährigen Torhüter Fabian Gromus.

Mit einer 22:6-Halbzeitführung gingen die beiden Mannschaften in die Kabine. HSG-Trainer Clemens Balle forderte seine Mannschaft auf, weiterhin schnell zu spielen und auch weiterhin die Konzentration in der Abwehrarbeit zu wahren. Nach der Pause änderte sich das Bild ein wenig. Die HSG Langenargen-Tettnang wechselte viel durch, der Trainer brachte einige jüngere Spieler in die Partie. Balle testete mehrere Konstellationen in der Offensive. Durch die recht deutliche Führung fehlte dann oft die Konzentration und die HSG lud die Gäste zu mehreren Toren ein. Zusätzlich schwächte sich die HSG selber durch mehrere Zeitstrafen. Dennoch kam keine Spannung mehr auf. Langenargen-Tettnang gelang es in der Schlussphase dennoch problemlos, den komforta-blen Vorsprung durch mehrere Tempogegenstöße über die Zeit zu bringen.

So stand am Ende ein verdienter 35:18-Heimsieg auf der Anzeigentafel. „Das Spiel war ein Auftakt nach Maß, wir sind zufrieden, dass wir die zwei Punkte eingefahren haben“, sagte Trainer Balle. Kapitän Nils Teichmann meinte: „Wir haben nun eine gute Grundlage für die Rückrunde gelegt. Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen. In den nächsten Wochen kommen noch stärkere Gegner auf uns zu.“