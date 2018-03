HSG-Handballer leisten sich bem 18:39 zu viele Ballverluste

Die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach sind mit einer deftigen Packung aus Österreich abgereist. Beim HC Hohenems kassierten die Häfler Handballer in der Landesliga eine deutliche 18:39-Niederlage. Bereits zur Pause hatte der Spitzenreiter zum 23:11-Zwischenstand für klare Verhältnisse gesorgt.

„Wir haben uns einfach viel zu viele Ballverluste erlaubt, die zu leichten Gegenstoßtoren geführt haben. In der Abwehr haben wir es phasenweise ganz gut gemacht, hatten dann jedoch – personell bedingt – mit schwindenden Kräften zu kämpfen“, sagte Stephan Kummer, Chefcoach der Landesliga-Handballer aus Friedrichshafen-Fischbach die 18:39-Pleite beim HC Hohenems. Und tatsächlich: Eigentlich war die Begegnung beim Spitzenreiter im Nachbarland schon zur Pause gegessen. Denn der Tabellenführer hatte die HSG zur Halbzeit mit einem klaren 11:23-Rückstand in die Kabine geschickt.

Dabei lag die „Erste“ der Häfler Spielgemeinschaft – die gerade einmal mit neun Spielern angereist war – in der 4. Minute zunächst mit 3:1 vorne. Dann häuften sich jedoch die technischen Fehler und Ballverluste im Spiel der Gäste, die darüber hinaus gar nicht so richtig in den Torabschluss kamen. Folgerichtig drehten die Hausherren die Partie und waren nach Hälfte eins bereits auf der Siegerstraße unterwegs. Nach dem Seitenwechsel steckte der Abstiegskandidat vom deutschen Bodenseeufer zwar nicht auf, konnte den Rückstand allerdings nicht mehr wirklich verkürzen. Und das, obwohl die beiden Torhüter Enrico Göser und insbesondere auch Jannis Keller – bei seinem Debüt im Landesliga-Team der HSG FF in Abschnitt zwei – einige freie Würfe parierten. Zehn Minuten vor dem Abpfiff führten die „Emser“ mit 34:17 und standen wenige Zeigerumdrehungen später zum 39:18-Endstand als verdienter Sieger fest. Und die HSG? Die hat bereits am kommenden Wochenende die nächste schwere Aufgabe vor der Brust, wenn der Tabellenzweite aus Altenstadt in der Zeppelin- und Messestadt zu Gast ist. Dann – aus Häfler Sicht – hoffentlich mit einem größeren Kader. Wie angespannt die Personalsituation momentan ist, zeigt beispielsweise auch die kurzfristige Nominierung von Routinier Stefan Städele, der eigentlich nur noch in der zweiten Mannschaft am Ball aktiv ist.