HSG Fridingen-Mühlheim blickt optimistisch in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter Einhaltung der gültigen Corona-Regelungen fand am 25. November 2021 die Hauptversammlung der HSG Fridingen-Mühlheim in Mühlheim statt.

Der scheidende Vorstand Tobias Wäschle berichtete über die letzte Saison 2020/2021, die aufgrund von Corona unter schweren Vorzeichen stand. Wäschle hatte bereits im Vorfeld angekündigt, nicht mehr für das Amt des Vorstands kandidieren zu wollen.

Im 15. Jahr seit der Gründung der HSG steht der Verein gut da. Sportlich läuft es rund. Der Verein steht finanziell auf solider Basis. Der Dank gilt hier den Hauptvereinen, dem Förderverein und den zahlreichen Sponsoren, die den Verein auch in schwierigen Zeiten weiterhin unterstützen.

Sorgen bereiten den Verantwortlichen die Trainersituation sowie fehlende Schiedsrichter. Hier müssen Konzepte erarbeitet werden, diese Probleme anzugehen. Die Begeisterung für den Handballsport bei der HSG ist groß. Insgesamt gibt es aktuell mehr Mannschaften und Jugendliche im Verein als vor der Corona-Zeit. Dieser Spielbetrieb muss auch in Zukunft aufrecht gehalten werden.

Dagmar Leibinger, Fabian Hipp und Andreas Epple wurden in ihren Ämtern als Vorstand bestätigt. Tobias Dreher wurde neu in den Vorstand gewählt. Dieses 4er-Team wird die Arbeit des Ausschusses zukünftig leiten und Aufgaben in verschiedene Arbeitsgruppen verteilen. Ziel soll sein, die Tätigkeiten im Verein auf mehrere Schultern zu verteilen. Die übrigen Ämter des Ausschusses wurden wie folgt besetzt: Wolfgang Pfeiffer (Finanzen), Frank Rohrmeier, Tobias Fritz, Uwe Langeneck, Daniel Hipp (alle Sportliche Leitung/Jugendarbeit), Florian Fritz, Andreas Hipp (Spielbetrieb), Kathrin Marquardt (Schriftführerin), Vanessa Fritz, Rebecca Milkau (Außersportliches), Felix Sorg (Öffentlichkeitsarbeit), Mario Grathwohl (Schiedsrichterwesen).

Verbunden mit dem Dank für langjährige erfolgreiche Vereinsarbeit wurden Tobias Wäschle und Wolfgang Fritz mit einem Geschenk verabschiedet. Weitere Präsente gingen an die verabschiedeten Ausschussmitglieder: Wolfgang Rabus, Jörg Reizner, Thomas Stehle, Sven Kohler, Deniz Parlak, Roland Buhl, Michaela Huschle, Claudia Spiegel, Louis Schick, Sebastian Dreher und Anton Rees.