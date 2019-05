HSG Fridingen/Mühlheim verliert 23:36

Die Württembergliga-Handballer der HSG Fridingen/Mühlheim haben die Saison 2018/19 mit einer Niederlage beendet. Beim favorisierten Zweitplatzierten SV Leonberg/Eltingen unterlagen die Donautäler deutlich 23:36 (11:17).

SV Leonberg/Eltingen – HSG Fridingen/Mühlheim 36:23 (17:11). Durch die Siege des TSV Alfdorf/Lorch (41:27 beim TSV Altensteig) und des HC Oppenweiler/Backnang II (35:19 gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen) rutschte die HSG am Samstag durch die eigene Niederlage noch auf Rang elf ab, was allerdings folgenlos blieb. Von einem deutlichen Vorsprung war der SV Leonberg/Eltingen vor allem im ersten Durchgang noch weit entfernt. Die Donautal-HSG ging zwar zu keiner Zeit im Spiel in Führung, holte den 0:3-Rückstand (3. Minute) zu Beginn aber schnell wieder auf. Insgesamt glich man in dieser Phase bis zum 10:10 sieben Mal aus (17.). In der Folgezeit erspielte sich der Gastgeber eine klarere Führung (17:11).

Im zweiten Spielabschnitt erzielten beide Teams jeweils mehr Treffer als in den ersten 30 Minuten. Den besseren Start erwischte erneut der Tabellenzweite, der in Unterzahl auf 21:13 erhöhte. Nach einer HSG-Auszeit traf der Gegner per Siebenmeter zum 25:15 (41.). Spannend wurde es in der Schlussviertelstunde nicht mehr. Leonberg/Eltingen erhöhte den Vorsprung beim Stand von 31:21 (51.) mit einem 4:0-Lauf. Louis Schick, mit sieben Toren bester Werfer der Gäste, setzte mit dem 23:36 aus HSG-Sicht den Schlusspunkt.

Damit beendet die HSG Fridingen/Mühlheim die Saison mit 24:32-Punkten auf Rang elf. Trainer Mike Novakovic sagte bereits nach dem vorletzten Saisonspiel zum Klassenverbleib: „Das ist überragend und fühlt sich an wie ein Aufstieg in dieser schweren Liga.“ Nach einem Negativlauf zum Jahresbeginn stabilisierte sich sein Team und erreichte das angepeilte Ziel Klassenerhalt frühzeitig.