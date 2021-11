HRW Laupheim steht vor schwerer Auswärtsaufgabe

Der HRW Laupheim steht am 10. Spieltag der Handball-Württembergliga vor einer schweren Auswärtsaufgabe. Die Rot-Weißen treffen auf den den TSV Deizisau, der zwar auch zum Mittelfeld der Liga gehört, aber als sehr heimstark gilt. Spielbeginn in der Hermann-Ertinger-Sporthalle ist am Sonntag um 17 Uhr.

Mit gemischten Gefühlen blicken die Laupheimer Handballer auf ihren nächsten Gegner. Auf der einen Seite haben die Rot-Weißen gerade einen kleinen Lauf. Spätestens mit dem jüngsten schwer erkämpften Heimsieg mit nur einem Tor Unterschied gegen den Tabellenletzten SKV Unterensingen haben die Spieler um Kapitän Tim Rodloff den Anschluss an das Mittelfeld der Handball-Württembergliga geschafft. Nachdem sie nun also nach drei Siegen in Folge gegen Albstadt, in Langenau und eben gegen Unterensingen so richtig in der Liga angekommen sind, steht einem offenen Schlagabtausch gegen den TSV Deizisau eigentlich nichts mehr im Weg.

Zumindest dürfen sich die Laupheimer berechtigte Hoffnungen machen, etwas Zählbares aus der fremden Halle mitzunehmen. Doch Vorsicht ist geboten, denn die Deizisauer gelten als heimstarke Mannschaft. Dass sie das in dieser Saison mit nur einem Heimsieg noch nicht so gut unter Beweis stellen konnten, liegt vor allem am Spielplan. Bisher durfte der TSV nur dreimal in der eigenen Sporthalle antreten. Bei der ersten dieser Heimbegegnungen gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Waiblingen konnten sie immerhin ein Unentschieden verbuchen. Die zweite Heimpartie ging dann allerdings ebenfalls gegen eine Spitzenmannschaft aus Leonberg mit einem Tor verloren. Erst in der dritten Begegnung zu Hause gewannen die Deizisauer, dabei aber sehr überzeugend mit sieben Toren, wobei der Gegner dabei nicht einmal auf 20 Tore kam.

Mit 11:7 Punkten stehen die Deizisauer nur zwei Plätze oberhalb der Laupheimer. Mit einem Auswärtssieg würden die Rot-Weißen bis auf einen Punkt an den TSV heranrücken. Das wird das Ziel des HRW sein, wenn die Begegnung am Sonntagnachmittag über die Bühne geht.