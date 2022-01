HRW Laupheim klettert auf Tabellenplatz zehn

Einen enorm wichtigen Sieg haben die Laupheimer Handballer zum Rückrundenstart in der Württembergliga gegen den favorisierten SV Leonberg/Eltingen mit 30:29 (17:12) in der altehrwürdigen Herrenmahdhalle eingefahren. Nachdem die angestammte Rottumhalle wegen einer Beschädigung im hinteren Drittel des Hallenbodens gesperrt wurde, mussten die Rot-Weißen kurzfristig umziehen und nicht nur wegen des etwas kleineren Spielfelds wurde es am Ende doch noch ein enges Spiel.

„Wir sind nach der Spielpause sehr gut in die Partie gekommen: Taktisch haben die Jungs das Konzept im Angriff sehr gut umgesetzt und Leonberg vor echte Schwierigkeiten gestellt“, so der zufriedene HRW-Trainer Roland Kroll nach der Partie. „Im zweiten Spielabschnitt haben die Gäste dann ihre Klasse ausgespielt, wir hatten etwas Wurfpech und waren nicht mehr so abgeklärt im Angriff. Aber es hat am Ende gereicht dank einer insgesamt tollen Teamleistung mit einem starken Luka Orsolic im Kasten mit einer Quote von zeitweise 40 Prozent gehaltener Bälle.“ Damit klettern die Laupheimer auf Platz zehn der Tabelle und nehmen neben den zwei Punkten auch viel Selbstvertrauen mit in die Partie am kommenden Samstag beim Tabellenführer TSV Wolfschlugen.

Gegen den SV Leonberg/Eltingen musste Coach Kroll krankheitsbedingt kurzfristig auf Kenan Durakovic verzichten, ansonsten waren die Rot-Weißen aber komplett und setzen die Gäste von Beginn an mächtig unter Druck. Timo Remane und Tim Hafner blieben bei ihren Abschlüssen treffsicher und legten über 3:1 auf 10:7 vor, so dass das Gäste-Trainerteam Chris Auer und Markus Gehrke bereits nach 16 Minuten eine Auszeit nehmen musste. Auch danach blieben die HRWler am Zug und die Youngster Max Reiner und Tarik Nokic zahlten das Vertrauen des Trainers mit einer starken Leistung zurück. Quasi mit dem Pausenpfiff gelang dem bärenstarken Timo Remane das 17:12 und nach Wiederanpfiff auch das 18:12, die Zuschauer in der Herrenmahdhalle hatten ihr Kommen wahrlich nicht bereut.

Mit 2G-Plus-Regelung inklusive Tests vor Ort und FFP2-Maske auch am Platz war für den Schutz aller gesorgt und das Spiel lief wie am Schnürchen für die Hausherren, fast schon zu gut. Selbst in Unterzahl legten die Laupheimer zum 19:12 nach, ehe Routinier Lars Neuffer im rechten Rückraum der Gäste sein Wurfglück erzwang mit zwei Treffern in Folge. Zwar verteidigten die Rot-Weißen die Anspiele an den brandgefährlichen Kreisläufer nun besser, ließen dadurch aber auch mehr Rückraumtore zu. Über 22:17 und 24:19 blieb der Vorsprung jedoch komfortabel, ehe sich die Gäste heranarbeiten konnten. In der 45. Minute verkürze der SV erstmals wieder auf zwei Treffer beim 24:22. Die Laupheimer Routiniers Tim Rodloff und Robin Pohl legten nach zum 27:24. Als Orsolic dann vier Minuten vor Schluss den dritten Strafwurf unschädlich machte und so das 28:25 festhielt, schien der Sieg in trockenen Tüchern.

Mit einer offenen Manndeckung kamen die Gäste aber doch nochmals ins Spiel, da die Rot-Weißen nicht abgeklärt genug agierten. HRW-Mittelmann Daniel Krais besorgte dann 30 Sekunden vor dem Ende nervenstark die Vorentscheidung zum 30:28, mehr als der Anschlusstreffer zum 30:29-Endstand war dann für die Gäste aber nicht mehr drin. Insgesamt eine würdige Partie für die Interims-Rückkehr in die Herrenmahdhalle, in der schon unzählige Partien in der Schlussphase gewonnen wurden.