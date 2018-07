Hotelangestellte überraschend vor Grand Jury

New York (dpa) - Im Fall Dominique Strauss-Kahn hat das mutmaßliche Opfer des IWF-Chefs überraschend bereits vor der Grand Jury ausgesagt. Die 32-Jährige sei abgeschirmt von Schaulustigen in New York vernommen worden, berichtet der US-Sender CNN. Über ihre Aussage ist bislang nichts bekannt. Die Grand Jury wird entscheiden, ob dem Chef des Internationalen Währungsfonds der Prozess gemacht wird oder nicht. Strauss-Kahn soll die Hotelangestellte versucht haben zu vergewaltigen. Er bestreitet das.