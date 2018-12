Hospiz Biberach freut sich über Spende

Mit anspruchsvollen Stücken hat der Musikverein Bergerhausen bei seinem Benefizkonzert in der fast voll besetzten Kirche St. Josef in Birkendorf begeistert. Die 60 Instrumentalisten unter Leitung von Dirigent Wolfgang Kammerlander nahmen dabei 900 Euro zugunsten von Hospiz Haus Maria ein.

Der rauschende Beifall am Ende des anspruchsvollen Konzerts unterstrich, wie sehr die Musik das Publikum berührt hatte. Nicht von ungefähr waren die Spendenkörbchen danach gut gefüllt. Jetzt übergaben der Vorsitzende des Musikvereins Bergerhausen, Hendrik Aßfalg, und Dirigent Wolfgang Kammerlander den symbolischen Scheck in Höhe der Spendensumme von 900 Euro im Hospiz. Hospizleiter Tobias Bär meinte strahlend: „Ich kann mich gleich doppelt freuen: über die tolle Spende und über das grandiose Konzert.“

Für den Musikverein Bergerhausen ist es eine gute Tradition, in der Vorweihnachtszeit ein Kirchenkonzert zu veranstalten. Alle zwei Jahre fließt der komplette Erlös an soziale Einrichtungen. „Menschen in Not mit der Musik helfen zu können, macht einem persönlich noch mehr Freude. Man hat dabei die gute Sache im Herzen“, erklärte der Musikvereinsvorsitzende Hendrik Aßfalg.