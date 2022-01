Horst Herr feiert seinen 80. Geburtstag.

Viele Generationen kennen Horst Herr als Lehrer und Rektor in Triberg, Auch als Sportler hat sich der Schonacher einen Namen gemacht. Jetzt feiert er seinen 80. Geburtstag.

Nach seiner Verabschiedung aus dem Schuldienst im Juli 2006 ist es zwar leiser um den ehemaligen Schulleiter der Realschule Triberg geworden. Dennoch ist er nach wie vor, sofern es die Corona-Lage zulässt, bei verschiedenen Veranstaltungen zu sehen: Am Mittwoch, feierte Horst Herr aus Schonach seinen 80. Geburtstag.

Der Jubilar wurde am 12. Januar 1942 in Villingen geboren. 1954 zog er mit seinen Eltern Josef und Martha Herr nach Schonach. Vater Josef, geboren und aufgewachsen am Ölberg in Schonach, war damals Ratsschreiber, 1959 Amtsverweser und ab 1960 Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. 1966 heiratete Horst Herr die Schonacherin Li Brunnenkant, zunächst Chefbuchhalterin der Firma Wiha, ab 1976 katholische Religionslehrerin an verschiedenen Grund- und Hauptschulen. Zwei Kinder, Mathias und Theresia, wurden dem Paar geschenkt, inzwischen bereichern zwei Schwieger- und vier Enkelkinder die Familie.

Nach dem Abitur in Triberg und dem Studium an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Freiburg wurde Herr 1964 Lehrer an der Volksschule Triberg. Nach Beförderungen zum Ober- und zum Hauptlehrer wechselte er 1970 an die Realschule, wurde 1972, nach einem Ergänzungsstudium an der PH Karlsruhe, zum Realschullehrer ernannt und unterrichtete die Fächer Mathematik, Geschichte, Gemeinschaftskunde und katholische Religion. 1983 wurde er Konrektor der Realschule Mühlheim im Donautal. 1985 wurde er Rektor einer Tuttlinger Realschule. 1990 kam er zurück in die Heimat und übernahm für mehr als 16 Jahre das Rektorat der Realschule Triberg.

Herr war mit Leib und Seele Lehrer. „Leistung in einem humanen Umfeld“ war sein pädagogischer Leitgedanke und bald auch der von ihm geleiteten Schulen. Gute Noten mussten erarbeitet werden, drohten sie „verschenkt“ zu werden, schritt er ein, ebenso bei schlechten Noten, „die nur der Disziplinierung des Schülers dienen sollten“.

Zum Wohle der Schüler wirkte sich aus, dass er deren familiäre Verhältnisse oftmals schon über mehrere Generationen kannte. Mit seiner besonderen Art hat er über die Jahre so manchem das Bauchweh vor Klassenarbeiten genommen und sorgenvollen Eltern den Schlaf zurückgegeben. Er hat sich mit viel Engagement um viele Dinge gekümmert, in Zeiten, in denen es kaum Schulsozialarbeiter gab.