Horgenzell sagt Neujahrsempfang ab

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Horgenzell wird auch in diesem Jahr wieder ausfallen. Das hat Bürgermeister Volker Restle in der jüngsten Gemeinderatssitzung angekündigt. Auch sämtliche Fasnetsveranstaltungen in Mehrzweckhalle und Bürgersaal hat Restle wegen der aktuellen Corona-Situation abgesagt.

Verschoben wird auch die Bürgerinformation zum geplanten Ausbau der Kreisstraße K7974 zwischen Sattelbach und Firmetsweiler. Sie war im Dezember geplant und soll nun im Frühjahr stattfinden. Ebenso verschoben wird die Bürgerinformation zur Quartiersentwicklung. Wegen der Corona-Pandemie würden auch die Zieglerschen keine Möglichkeit sehen, die Öffentlichkeit über ihre Pläne für das neue Baugebiet zu informieren, sagte der Bürgermeister.

Er wies darauf hin, dass neuerdings in Horgenzell wieder Corona-Schnelltests angeboten werden und zwar im Gewerbegebiet Rötenbach neben dem Betten-Durner-Outlet Am Tobel 7. Anmeldung unter www.coronatest-rv.de.