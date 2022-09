Hoppel und Bürste begeistern die Kinder beim Mini-Sportabzeichen in Nordhausen

Auf dem Sportplatz in Nordhausen ist Mitte August viel los gewesen. Die Kinderturngruppe der DJK hatte alle Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren dazu eingeladen, das Mini-Sportabzeichen der Württembergischen Sportjugend abzulegen. Insgesamt haben über 80 Kinder teilgenommen und ihre Fähigkeiten im Kriechen, Balancieren, Hüpfen, Werfen, Ziehen, Hangeln und Rollen gezeigt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Kinder wurden an den Stationen von helfenden Müttern und älteren Kindern unterstützt und von den Maskottchen Hoppel und Bürste angefeuert. Des Weiteren konnten sich die sportbegeisterten Kinder noch bei weiteren Angeboten wie Bobbycar-Rennen, Sackhüpfen, Fußball und Basketball und in der Hüpfburg austoben, während ihre Eltern und Großeltern gemütlich den Tag bei Kaffee und Kuchen genießen konnten. Am Ende erhielten die Kinder ihre Urkunde und das Mini-Sportabzeichen bei einer Siegerehrung. Die Maskottchen Hoppel und Bürste machten mit ihnen noch ein Erinnerungsfoto.