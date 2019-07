Honberg-Urgestein: Warum Helmut Liermann einmal Ärger mit dem Toto-Gitarristen hatte

„Wo ist denn der Helmut? Er hat mir noch gar kein Extrablatt in die Hand gedrückt“, fragte uns eine Frau nach der diesjährigen „a cappella Nacht“ beim Honberg-Sommer. Tatsächlich war es einer der wenigen Abende, an denen unser heutiges Urgestein, Helmut Liermann (Foto: Sebastian Xanke), keine Ausgaben verteilt hat. Sonst ist der 70-jährige Tuttlinger in seiner Freizeit immer dabei – seit 2000 am Stück. Bereits ab 1997 hat sich Liermann immer wieder auf dem Honberg-Sommer blicken lassen: „Damals war ich noch jung und der Honberg-Sommer für mich eine Liebe auf den ersten Blick.“ Das alljährliche Festival habe es ihm ermöglicht, viele alte Freunde zu treffen. „Bei meinem Job habe ich in der Nachtschicht gearbeitet. Da verliert man seine Freunde leicht aus den Augen. Für den Honberg-Sommer habe ich jedes Jahr extra Urlaub genommen“, sagt Liermann. Wenn der 70-Jährige über das Festivalgelände läuft, darf aber vor allem eine Sache nicht fehlen: seine Kamera. „Zu Beginn hatte meine Kamera lediglich die Möglichkeit, mit Blitz Fotos zu schießen. Der Gitarrist von Toto hat mich deshalb einmal mit großen Augen angestarrt“, erzählt der Tuttlinger schmunzelnd.

Seit 2005 fasst Liermann seine Bilder in Fotobüchern zusammen. Auf die Idee ist er nicht selbst gekommen: „Mein Sohn hat die Bilder nach einer Weile heimlich gesammelt und mir an Weihnachten in einem Band zusammengefasst. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und die Tradition habe ich beibehalten.“

Mittlerweile denkt das Honberg-Urgestein jedoch ans Aufhören – er treffe immer weniger alte Bekannte, wegen denen er ursprünglich regelmäßig auf das Festival gekommen sei. „So langsam denke ich, ist auch Schluss mit dem Ganzen. Leicht fällt mir das natürlich nicht. Ich gehöre ja zur Honbergfamilie.“ (xas)