„Homeschooling macht selbstständiger“

Wie erleben Schülerinnen und Schüler das Homeschooling? Die 15-jährige Lena Fein aus der Klasse 9c des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums hat sich für den „Zeitungstreff 2021“ mit dieser Frage beschäftigt.

Mein Ziel und auch das meiner Mitschüler ist es, die neunte Klasse zu schaffen. Da auch meine Schule aufgrund des Coronavirus geschlossen ist, findet der Unterricht in neuer Form statt. Noch letztes Jahr dachten meine Mitschüler und ich: Ferien! Jedoch wurden wir vom Gegenteil überrascht, das Blatt wendete sich…

Alles nahm im März 2020 seinen Lauf: Am letzten Schultag vor den „Ferien“ bekamen meine Klasse und ich noch eine Einführung in unsere Lernplattform Moodle, falls die Schule wirklich schließt. Was wir nicht wussten, ist, dass Moodle uns noch eine Weile begleiten wird.

In den ersten schulfreien Tagen erhielt ich zahlreiche Arbeitsblätter, welche ich ausdrucken und bearbeiten sollte, Hausaufgaben und Abgaben. Die Lehrer kannten sich zu der Zeit genauso wenig mit der Lernplattform aus wie wir Schüler. Für mich war der erste Lockdown sehr anspruchsvoll, weil ich ziemlich überfordert war. Außerdem kamen Probleme hinzu : Druckerpatrone leer, keine WLan-Verbindung. Ab und zu gab es eine Videokonferenz, die Teilnahme war jedoch nicht verpflichtend. Das Gute war, dass Lehrer keine Noten machen durften, weder mündlich noch schriftlich. Neben den Schulschließungen galten auch Kontaktbeschränkungen, ich konnte also meine Kontakte nur digital durch Videoanrufe pflegen, was echt hart war.

Ich bin zwar kein großer Sport-Fan, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass mir die wöchentliche Bewegung fehlt. Deswegen musste ich kreativ werden und bin auf die Idee gekommen, Home-Workouts zu machen. Glücklicherweise konnten wir noch kurz vor den Sommerferien im Wechselunterricht zur Schule gehen.

Dann wurden die Regelungen im Herbst wieder verschärft und wir haben seit den vorgezogenen Weihnachtsferien wieder Homeschooling. Ich war eher traurig, da die Hoffnung auf Normalität wieder ein Stück weiter weg ist. Diesmal aber haben die Lehrer Fortbildungen gemacht und sind erfahrener an die Sache ran gegangen.

Zu Anfang der zweiten Homeschooling-Phase hat unsere Schule eine E-Mail verschickt, in der wichtige Informationen standen, wie zum Beispiel die Notengebung im Homeschooling, die Anwesenheitspflicht und der Unterricht nach Stundenplan.

Seitdem sieht mein Alltag täglich so aus: Ich muss mich pünktlich zur ersten Stunde in eine Anwesenheitsliste eintragen. Danach läuft alles nach Stundenplan ab, auch Pausen werden eingehalten. Es gibt wichtige Regeln. Eine davon ist, dass man während des digitalen Unterrichts nicht ans Handy darf. Im Gegensatz zum ersten Lockdown fühle ich mich nicht so überfordert.

Mein Fazit: Homeschooling hat mich zu einer selbstständigeren und organsierteren Person gemacht und hat auch positive Seiten. Jedoch hoffe ich, dass wir bald wieder Wechselunterricht haben dürfen.