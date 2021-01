Homeschooling: Eltern aus der Region über Tränen, Wut und überraschende Einsichten

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Freitag in Schelklingen die Nachricht, dass in der Industriestraße ein Mammut steht. Das passt zu Schelklingen mit seiner Unesco-Weltkulturerbestätte „Hohler Fels“. Doch kein Urzeitriese aus Fleisch und Blut baut sich am Straßengraben zwischen Industriestraße und Bundesstraße 492 auf, sondern ein ganz zahmes Abbild aus Schnee und Eis. Steinmetzmeister Rolf Müllner setzte mit Sohn Moritz und Mitarbeiter Dirk Süßmuth die Idee um.