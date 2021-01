Homeschooling-Chaos? - Schildern Sie hier Ihre Erfahrungen

In Baden-Württemberg kommt dabei die Lernplattform Moodle zum Einsatz. Doch bereits in den frühen Morgenstunden erfuhr Schwäbische.de von massiven Problemen beim Einsatz der Software. Auch in den Sozialen Medien gibt es unzählige teils empörte Meldungen über den Quasi-Ausfall der Lernplattform zum Schulstart in Baden-Württemberg.