Homeoffice statt Hörsaal – Universität Ulm startet digitales Sommersemester

Volle Hörsäle wird es an der Universität Ulm in den kommenden Wochen nicht geben. Am 20. April wird Universitätspräsident Professor Michael Weber über 400 Studienanfänger erstmals ausschließlich digital begrüßen und einen Ausblick auf das Sommersemester geben.

Wie die Universität Ulm am Dienstag mitteilt, sollen möglichst viele Lehrveranstaltungen in einer Online-Variante angeboten werden und auch für Prüfungen seien Alternativen in Planung.

Wir nutzen diese Situation als Chance für die weitere Digitalisierung der Lehre Michael Weber, Präsident Universität Ulm

„Die Corona-Pandemie stellt auch die Universität vor große Herausforderungen. Wir nutzen diese Situation als Chance für die weitere Digitalisierung der Lehre, um die Lernfortschritte der Studierenden zu gewährleisten und um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten“, wird Weber in der Mitteilung zitiert.

Die Universität Ulm ist seit dem 19. März geschlossen und befindet sich im Notbetrieb – doch in zahlreichen Homeoffices sind die Vorbereitungen für das digitale Sommersemester in vollem Gange.

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

Das Kommunikations- und Informationszentrum (kiz), das die IT- und Bibliotheksdienste der Uni Ulm verantwortet, arbeite mit Hochdruck am Ausbau der technischen Systeme für die digitale Lehre.

So sei die Online-Lernplattform Moodle erweitert worden; zudem seien neue Optionen für die interaktive Lehre wie Videokonferenzen mit hoher Teilnehmerzahl geschaffen worden.

Ziel sei es, den Stundenplan des Sommersemesters beizubehalten: Vorlesungen, Seminare oder Übungen sollen zum geplanten Zeitpunkt in einer Online-Variante verfügbar sein.

Allerdings seien die Dozenten der Uni Ulm unterschiedlich erfahren in der digitalen Lehre. In den vergangenen Wochen hätten sich „Online-Neulinge“ bei so genannten Digitalisierungshelfern aus allen Fakultäten gemeldet: Diese freiwilligen Helfer sollen Lehrkräften beratend zur Seite stehen und ihnen einen möglichst niedrigschwelligen Übergang in die Online-Lehre ermöglichen.

Vom ausschließlichen Einsatz synchroner Formate wie Live-Übertragungen von Vorlesungen wird jedoch in Zeiten überlasteter Netzwerke abgeraten. Praktikabler seien vorab aufgezeichnete Vorträge oder auf der Online-Plattform bereitgestellte Lernmaterialien, die Studierende zuhause herunterladen und bearbeiten können.

Für Diskussionen stehen nach Angaben der Universität Online-Foren zur Verfügung, über die auch Dokumente ausgetauscht werden. Gruppenarbeiten sollen durch gemeinschaftlich erstellte Wikis oder Glossare ersetzt werden.

„Um die Motivation der Studierenden aufrecht zu erhalten, sollten sie regelmäßig Rückmeldung zu ihrem Lernfortschritt erhalten. Hierzu bietet sich die Quizfunktion der Plattform Moodle an, oder die Studierenden erledigen fristgerecht Aufgaben, die bewertet und diskutiert werden“, erklärt Dr. Tatjana Spaeth, inhaltliche Leiterin des Zentrums für Lehrentwicklung (ZLE).

Wie die Online-Varianten ihrer Lehrveranstaltungen ablaufen werden, sollen Studierende noch rechtzeitig unter anderem auf der Webseite der Universität erfahren können.

Lehrende der Universität Ulm würden in der Corona-Krise von der Erfahrung einiger Online-Pioniere profitieren. So setze bereits seit vielen die School of Advanced Professional Studies (SAPS), die berufsbegleitende Weiterbildungen anbietet, auf digitale Lernformate.

Zudem habe das Institut für Psychologie und Pädagogik im vergangenen Sommersemester 30 Vorlesungen aufgezeichnet, die nun wieder eingesetzt werden können.

Über die Zeit der Bibliotheksschließung hinaus will auch das kiz digitale Semesterapparate zur Verfügung stellen und informiert über Freischaltungen von Lehrbüchern sowie Zeitschriften.

Für naturwissenschaftliche Praktika im Labor, Lehrveranstaltungen der medizinischen Fakultät mit Patientenkontakt oder Exkursionen werde es allerdings schwierig, gleichwertige Online-Lösungen zu finden, so die Universität.

Wann immer möglich, sollen diese Formate in die zweite Hälfte des Sommersemesters verschoben und theoretische Studieninhalte vorgezogen werden. Es sei denn, Lehrende finden kreative Alternativen.

So plant der Biologe und Digitalisierungshelfer Dr. Philipp von Wrangell eine Online-Exkursion: „Die Exkursion ,Frühblüher‘ eignet sich besonders gut für ein Lehrvideo, denn die Zahl der zu erwartenden Arten ist überschaubar: Ich gehe also mit der Kamera in ein geeignetes Gebiet, dokumentiere relevante Arten und gebe Begleitinformationen. Wenn das Video auf der Lernplattform hochgeladen ist, kann ich mit den Studierenden diskutieren – und ich gebe ihnen die Möglichkeit, die Exkursion anhand der veröffentlichten GPS-Daten alleine, in freier Natur nachzuvollziehen.“

Zum Lehrbetrieb gehören aber natürlich auch Prüfungen. Schon jetzt bestehe die Möglichkeit, Doktor- oder Habilitationsprüfungen sowie weitere mündliche Abschlussprüfungen per Videotelefonie abzulegen.

Ob diese Prüfungsform ausgebaut werden kann, werde sich im Laufe des Sommersemesters zeigen, so die Uni. Weiterhin könnten schriftliche Klausuren durch Hausarbeiten oder andere onlinebasierte Leistungsnachweise ersetzt werden.

Mehr entdecken: Uni Ulm im Notbetrieb

Für Medizinstudierende gelten laut Uni Ausnahmeregelungen. Sie erhalten zum Beispiel die Möglichkeit, vor ihrer M2-Prüfung, bei der die ärztliche Approbation erworben wird, ins Praktische Jahr einzutreten.

Derzeit deutet an der Universität Ulm nach eigenen Angaben vieles auf ein größtenteils onlinebasiertes Sommersemester hin. „Doch selbst wenn Präsenzveranstaltungen in einigen Wochen wieder möglich sein sollten, bietet die digitale Lehre Vorteile“, so die Uni.

Lernende könnten den oft multimedial aufbereiteten Stoff in ihrem individuellen Tempo erfassen und optimieren nicht zuletzt ihr Zeit- und Selbstmanagement.

„Ich bedanke mich bei allen Lehrenden, die mit großem Engagement ein digitales Semester vorbereiten und Online-Varianten ihrer Veranstaltungen erstellen. Gemeinsam mit dem ZLE, dem Kompetenzzentrum eEducation und dem kiz können wir Lehrangebote mit Mehrwert schaffen, so dass Studierende gestärkt aus diesem digitalen Semester herausgehen“, wird Professorin Olga Pollatos, Vizepräsidentin für Lehre an der Universität Ulm, zitiert.