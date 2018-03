Bei der neuen Begleitausstellung „Home sweet home – Haushalt unterwegs“ im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee werden Aspekte rund um den Haushalt beim Campen mit dem Wohnwagen, Zeltwagen oder Wohnmobil präsentiert. Das Ausstellungs-Organisationsteam Isabell Heinzelmann, Claudia Vögele und Margit Mangold haben es dabei geschafft zu zeigen, wie sich die Haushaltsführung auf Reisen im Laufe der Jahrzehnte verändert hat.

So war es Anfang der 50er-Jahre selbstverständlich, dass die Hausfrau bereits im trauten Heim Sorge dafür trug, dass genügend Eingekochtes mitgenommen werden konnte. Liebevoll wurden Weckgläser und Kochgeschirr in den Wohnwägen der Ausstellung dekoriert, so dass die Besucher Lust bekommen, gleich in den Wohnwagen einzusteigen und zu verreisen.

Die Ausstellung zeigt aufschlussreich, welche Utensilien mit in den Urlaub genommen wurden. Selbst auf das Bügeleisen verzichtete die gute Hausfrau nicht. Und auf welche skurrile Ideen die Frauen dabei so kamen, erfahren die Besucher dabei obendrein. Auch Verpackungen von Fertiggerichten, die die ein oder andere Erinnerung an längst vergangene Zeiten wecken, sind unter den Ausstellungsobjekten zu finden.

Für viele Hotelurlauber nicht vorstellbar, doch Hausarbeit gehört für die meisten Camper zum Urlaub dazu. Neben Waschen und Kochen, muss auch ans Müll entsorgen gedacht werden. Je nach Ausstattung der mobilen Unterkunft müssen Camper sich dabei heute die gleichen Fragen stellen wie früher: Wie wäscht man Wäsche ohne Waschmaschine, wie werden Lebensmittel ohne Kühlschrank gelagert, wie funktioniert Kochen ohne Herd?

„Home Sweet Home“ präsentiert verschiedene Lösungen für mobile Waschmaschinen und Toiletten und die Möglichkeiten einer Camping-Küche. Es vermittelt mit interaktiven Mitmachstationen Wissenswertes zur Vorratshaltung und praktischen Wäschefasern und lässt mit Geschirr und Spitzendeckchen neben einer Fotostation mit schicken Kittelschürzen und allerlei Putzutensilien vergangene Zeiten aufleben.

Für alle, die für ihren Frühjahrsputz im Wohnmobil noch Anregungen brauchen, gibt es am Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr in der Ausstellung ein Werkstattgespräch. Denn die meisten Campingfahrzeuge werden im Herbst abgestellt und verbringen die nasse und kalte Jahreszeit (im Idealfall) in einem geschützten Unterstand. Wenn der Frühling vor der Tür steht, werden die Freizeitfahrzeuge nach und nach wieder aus ihrem Winterschlaf geweckt. „Einfach anhängen und losfahren ist nach der langen Standzeit keine gute Idee. Um unterwegs keine böse Überraschung zu erleben, sollte das Fahrzeug zuvor in jedem Fall nochmals gründlich gereinigt, durchgecheckt und gegebenenfalls gewartet werden“, rät Markus Böhm. Der Leiter der Museumswerkstatt beantwortet am Donnerstagabend mit seinem Team Fragen zur Vorbereitung auf die erste Tour.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Abendticket für Erwachsene kostet fünf Euro.