Home Garden überrascht mit kulinarischen Highlights

In den kommenden Tagen wird wieder einiges los sein im Schloss Salem. Seit gestern findet dort die alljährliche HOME & GARDEN statt, die jedes Jahr viele Besucher aus Nah und Fern anlockt. „Ich freue mich, dass wir an eine langjährige Tradition anknüpfen können“, frohlockte Prinz Michael. Bereits zum achten Mal findet die Freiluftausstellung in der Schlossanlage statt und auch dieses Jahr sind auf dem Gelände wieder zahlreiche Pavillons aufgestellt, in denen 82 nationale und internationale Aussteller ihre Produkte präsentieren, anpreisen und erklären. Vier Tage lang bekommen die Gäste alles Wissenswerte rund um Innen- und Außeneinrichtungen, Lifestyle, Kunst und Wellness. „Wir haben eine sehr ausgewogene Produktauswahl“, meinte Projektleiterin Margit Metzger. Es gebe alles rund ums Thema Garten und Haus.

Accessoires aus hochwertigen Designerstoffen, mannshohe Feuerskulpturen, automatische Bewässerungsanlagen, flammende Kamine, Stauden, Pflanzen, Hängematten – es gibt (fast) nichts, was für den Gartenliebhaber auf der HOME & GARDEN nicht ausgestellt wird. Zudem gibt es etliche Vorträge über die aktuelle Technik bei Gartenwerkzeugen, die richtige Pflege von Orchideen und weitere, bei denen Fachkräfte ihre Tipps und Ratschläge gerne weitergeben und dem Besucher nützliches Wissen vermitteln. „Wir wollen den Besuchern zeigen, dass man Gärten auch mit modernen Elementen wie Beton oder Glas gestalten kann“, sagte Torsten Hainmüller, der eigens für die Ausstellung einen solchen „Vorzeige-Garten“ aufgebaut hat.

Neu im Programm ist dieses Jahr der Gourmet-Pavillon. Darin gibt es täglich mehrere Kochshows zu sehen, in denen regionale Spitzenköche ihre verführerischen Speisen auf die Teller zaubern und den Gästen einen kulinarischen Höhepunkt besorgen. Beim Kochen gebe es einfache Tricks, meinte Julia Partikel von der Salemer „Apfelblüte“, die heute und morgen vor Publikum kocht und einzelne Schritte erklärt. Mit Produkten aus der Region wolle man dem Zuschauer zeigen, wie leicht es sei, tolle Gerichte auf den Tisch zu zaubern.

HOME & GARDEN im Schloss Salem: Donnerstag, 8. September bis Sonntag, 11. September , Do – Sa täglich 10 bis 18 Uhr, So ab 11 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Kinder unter 17 Jahren zahlen in Begleitung keinen Eintritt. Ausgewiesene Parkplätze stehen gratis in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.homeandgarden-net.de. (ce)