Home and Garden öffnet zum zehnten Mal seine Pforten

Die Ausstellung Home and Garden in Schloss Salem hat am Donnerstagvormittag offiziell ihre Pforten geöffnet. Bis einschließlich Sonntag können sich Interessierte nun über die aktuellen Trends im Bereich Garten und Wohnen informieren. Über 90 Aussteller sind in diesem Jahr vertreten, darunter Händler aus der Schweiß, Österreich, Italien und Frankreich. Rainer Liesenkötter von Vermögen und Bau Baden Württemberg sagte in seiner Begrüßungsrede: „Home and Garden hat sich zu einem internationalen Treffpunkt entwickelt.“

Zum zehnten Mal findet Messe in diesem Jahr in Salem statt. Dabei sei die Ausstellung, so Schlossverwalterin Birgitt Rückert, damals nur für zwei oder drei Jahre konzipiert gewesen, „als ein Experiment“. Doch die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern von Home and Garden laufe reibungslos, nahezu „lautlos“. „Wir wussten nicht, was es für eine Erfolgsgeschichte werden würde“, sagte Rückert. Doch auf Schloss Salem habe es bereits seit dem Mittelalter eine Gartenkultur gegeben, schließlich sei es früher ein Zisterzienserkloster gewesen. Dort, wo nun die Aussteller ihr Quartier bezogen hätten, habe man früher Schweine über den Platz getrieben.

Bürgermeister Manfred Härle zeigte sich von der zehnten Auflage der Messe ebenso begeistert wie Martin Schmidt, neue der Geschäftsführer der Home and Garden Event GmbH. Dieser hat das Amt heuer von Heinz Hinrichsen übernommen. Angetan zeigte sich Schmidt vor allem vom neu eingerichteten Herrengarten. In einer Ecke der Ausstellungsfläche warten auf die männlichen Besucher Hängestühle, in denen sie verweilen können, bis ihre Frauen mit dem Bummeln und Einkaufen fertig sind. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, für seine Einkäufe den sogenannten Depot-Service zu nutzen. Mitarbeiter transportieren die Einkäufe in ein Depot am Eingang der Ausstellung, von wo es in das Auto eingeladen werden kann.

Pool, Liegestuhl oder Original englische Heckenschere – auf der Home and Garden bietet sich dem Besucher ein breites Spektrum an Dingen, die das Leben in und um das Haus schöner machen können. Wer die Ausstellung besichtigen will, hat dazu am Freitag und am Samstag von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit und am Samstag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beläuft sich auf zehn Euro, ermäßigt gibt es die Karten für acht Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren haben freien Eintritt. Für die ganz Kleinen gibt es zudem eine Kinderbetreuung. Wer seinen Hund mitbringen möchte, kann das garen tun, die Veranstalter bitten aber darum, das Tier anzuleinen.