Holztruhen sind bis zum Rand mit einer Auswahl an pädagogisch sinnvollen Bewegungs- und Denkspielen gefüllt

Insgesamt 40 VR-Klassenkisten hat die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG an die ersten Klassen der Grundschulen in der Region vergeben. Die Kisten sind Holztruhen, die bis zum Rand mit einer Auswahl an pädagogisch sinnvollen Bewegungs- und Denkspielen aus dem Fachgeschäft Drachengrube in Ravensburg gefüllt sind. Jede Kiste hat einen Wert von über 500 Euro.

Die Truhen finden nun ihren Weg in die ersten Klassen der Region und werden die Grundschüler dort während ihrer gesamten Grundschulzeit begleiten, bevor sie dann an die nächsten Erstklässler „vererbt“ werden.

VR-Vorstandssprecher Arnold Miller, Marketing-Teamleiter Maximilian Leithold und Frank Gruber, der Geschäftsführer der Drachengrube, (von links) haben die Kisten bei der Übergabe in Ravensburg präsentiert.