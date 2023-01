Holzscheune brennt in Unteropfingen aus – Schaden in Millionenhöhe

Eine Holzscheune ist am Mittwochmittag in Unteropfingen bei Kirchdorf an der Iller ausgebrannt. Sie diente als Werkstatt und Lagerhalle eines ehemaligen Bauernhofs. Ein aufmerksamer Nachbar rief die Feuerwehr um 11.44 Uhr, als ihm die Flammen auffielen.

Es waren mehrere Polizeibeamte und rund 120 Feuerwehrleute von den Wehren aus Ochsenhausen, Kirchdorf, Erolzheim und Biberach im Einsatz, wie der Kirchdorfer Kommandant und Einsatzleiter Alexander Huber vor Ort berichtete. „Wir hatten den Brand schnell unter Kontrolle“, sagt er. Gegen 13 Uhr stieg bereits weißer Rauch aus der ausgebrannter Scheune. Trotz des schnellen Einsatzes brannte die Scheune nahezu vollständig nieder.

Flammen konnten nicht auf Wohnhaus übergreifen

Die Bewohner des angrenzenden Hauses wurden nicht verletzt und sind in Sicherheit. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Weil die Feuerwehrkräfte das Feuer rechtzeitig abgeriegelt hatten, konnten die Flammen nicht auf das Wohnhaus übergreifen. Die Feuerwehr benutzte eine Drohne und eine Wärmebildkamera, um die Glutnester ausfindig zu machen. Die letzten seien ungefähr bis 14.30 Uhr gelöscht, schätzte Huber am Mittag.

Die Brandursache sei noch unklar, sagte Huber. Während die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt war, stand der Hauseigentümer des ehemaligen Bauernhofs abseits der Brandstelle. Zu den Ereignissen konnte er nichts sagen, weil er sprachlos war. „Immerhin“, meinte er, „sind die Kartoffeln in der Lagerhalle jetzt gar.“

Polizei ermittelt zur Brandursache

In dem Gebäude befanden sich auf rund 600 Quadratmetern Fläche landwirtschaftliche Fahrzeuge, Anlagen und Silos. Nahezu das gesamte Gebäude war durch den Brand betroffen, so die erste Einschätzung der Polizei. Die hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Die Ermittler schätzen, dass der Schaden die Millionengrenze erreicht. Das Gebäude selbst ist einsturzgefährdet. Die Polizei ermittelt weiter.

Die Ortsdurchfahrt Unteropfingen war bis zum frühen Nachmittag bis etwa 14.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.