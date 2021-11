Holzpavillon in Baienfurt brennt

Bislang Unbekannte haben am Montagnachmittag ein Lagerfeuer in einem Holzpavillon am Waldbad gemacht. Laut Polizeibericht griff das Feuer auf einen Holzbalken des Pavillons über, wodurch dieser in Brand geriet und vollständig zerstört wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Baienfurt war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet unter Telefon 0751 / 803 66 66 um Hinweise auf die Personen, die das Feuer gelegt haben.