Holzgerlingen verlängert mit Duo Oßwald/Bonertz

Der Fußball-Landesligist SpVgg Holzgerlingen, Konkurrent des VfL Mühlheim, hat die Verträge mit den Trainern Martin Oßwald und Malte Bonertz über das Saisonende hinaus verlängert.

„Wir waren uns sehr schnell einig und wollten an der aus unserer Sicht guten Arbeit beider Kandidaten nichts verändern“, so Rainer Tremmel, der sportliche Leiter. Die Holzgerlinger liegen augenblicklich mit 16 Punkten auf dem 14. und damit drittletzten Platz. Der Rückstand auf den Relegationsplaztz beträgt drei Punkte.

Die Holzgerlinger starten am Samstag, 2. März, um 14 Uhr beim TV Darmsheim in die Frühjahrsrunde. Tags darauf, am Fasnetsonntag (15 Uhr), gastiert der VfL Mühlheim beim SV 03 Tübingen.