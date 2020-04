Adolf Riester ist gelernter Wagner- und Schreinermeister. In seiner Werkstatt sieht es jedoch nicht nach einem Ruheständler aus, denn immer noch hat er Kunden, die seine handwerkliche Arbeit schätzen oder ihn auch als Ratgeber in der Zweckmäßigkeit der verschiedenen Holzarten ansprechen. „Mein Beruf hat mich dazu gebracht, dass ich mit Leib und Seele mit dem Holz meinen Lebensrhythmus gefunden habe, der mir immer wieder neue Ideen gibt“, wie Adolf Riester erwähnt. Es sei für ihn ein Ausgleich, wenn er sich in ruhigen Zeiten, wie derzeit bei der Corona-Pandemie, voll auf seine Schnitzereien konzentrieren kann.

Sein Lieblingsstück ist eine Mini-Handharmonika, das er aus einem Stück Lindenholz herausgearbeitet hat. Besonders stolz ist er auf eine Holzkette, die, wie er sagte, viel Geduld und besondere Fähigkeiten verlangte. Denn sie wurde aus einem drei Meter langen Lindenholz, Glied an Glied beweglich, herausgearbeitet. Natürlich stellt sie als Dekoration auch eine Besonderheit dar, wie so vieles in der kleinen Werkstatt von Adolf Riester.