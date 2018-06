Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt

Los Angeles (dpa) - In Los Angeles werden heute die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Favoriten für die Königskategorie „Bester Film“ sind unter anderem das Historiendrama „Lincoln“, der Tarantino-Western „Django Unchained“ und die Romanverfilmung „Life of Pi“. Zwei Filme mit deutscher Beteiligung haben Chancen, für den Auslands-Oscar nominiert zu werden: „Liebe“ des Österreichers Michael Haneke und „Die Königin und der Leibarzt“. Die Oscars werden am 24. Februar vergeben.