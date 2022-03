Hollenbach zu stark für die TSG

Der Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach unterliegt auswärts beim Tabellenzweiten mit 0:3. In der Tabelle steht weiterhin Platz sieben.

Dass der FSV aus Hollenbach keine Laufkundschaft darstellt, war bereits vor dem Duell am Samstag klar. Immerhin spielen die Hollenbacher seit Saisonbeginn um den Aufstieg mit und befand sich vor der Partie auf dem zweiten Tabellenplatz. Allerdings bestand bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach berechtigte Hoffnung, dass es dennoch mit einem überraschenden Sieg über den Favoriten klappen könnte. Immerhin hatte die junge Truppe von Coach Patrick Faber die Tabelle schon im Hinspiel Lügen gestraft und dem FSV damals sensationell die ersten Punkte der Saison abgeluchst.

Gehandicapt von zahlreichen Ausfällen trat die TSG in Hollenbach an, um den ersten Erfolg nach zuletzt vier sieglosen Partien einzufahren. Mit Abwehrmann Johannes Rief kehrte ein wichtiger Eckpfeiler des Teams jedoch nach Verletzungspause wieder zurück in die Startelf. Die Hoffnungen der Aalener Weststädter fanden allerdings bereits nach 20 Minuten ein jähes Ende. Robin Dörner brachte den FSV verdient mit 1:0 in Front. Der Kopfball fiel unglücklich am langen Ende ins Tor. Bis zur Pause konnten es die Gäste zwar bei diesem Abstand belassen, allerdings dauerte es nur sechs Minuten, bis Hollenbach nach der Pause erneut zuschlug und durch Hannes Scherer auf 2:0 erhöhte. Nach einer Stunde traf der Hollenbacher Offensivmann dann zur endgültigen Entscheidung. Die TSG konnte während der gesamten Partie nur selten offensiv Akzente setzen. Hollenbach hatte auch nach dem 3:0 noch Möglichkeiten.

Am Ende geht das Ergebnis aber in Ordnung. Die TSG konnte ihre seltenen Chancen nicht nutzen. Andererseits zeigte sich Hollenbach treffsicher und siegte souverän. In dieser Form ist für das Team von Martin Kleinschrodt in dieser Saison alles möglich.

Mit den drei Punkten überholt Hollenbach den FC Holzhausen in der Tabelle und grüßt nun von der Spitze. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bleibt weiterhin auf Rang sieben, allerdings haben einige Konkurrenten noch Nachholspiele und können ihrerseits punkten. In der nächsten Woche gibt es zuhause jedoch wieder die Chance, die Sieglos-Serie zu brechen. Am Samstag um 15 Uhr empfängt die TSG im heimischen VR Bank-Sportpark das Kellerkind aus Crailsheim.