Die Holbacher stellen am Samstagmorgen, 28. April, ihren geschmückten Maibaum auf. Gleich zwei Ideen greift die Dorfgemeinschaft dabei in diesem Jahr auf.

Zum einen wird „Holbach einst und heute“ auf verschiedenen, teils neu gefertigten Schildern dargestellt. Zum anderen ist der Maibaum nicht von ungefähr dem diesjährigen Vogel des Jahres, dem Star, gewidmet. „Etliche Starenkästen auf extra angefertigten Stangen thronen rund um das Areal des Maibaumstandortes und weisen auf den Vogel hin, dessen Brutbestände in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind – deshalb passt das auch in unserem ländlichen Raum zum Maibaum“, erklärt Hariolf Löffelad, der nicht nur ein Holbacher, sondern auch der Vorsitzende des Ellwanger Nabu-Ortsvereins ist.