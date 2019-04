Am Sonntag ist der Polizei gegen 7 Uhr ein Brand in einer Firma in der Flügelstraße gemeldet worden. Dort hatte eine Maschine Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Dennoch entstand ein Sachschaden von rund 500 000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Brand durch einen Defekt entstanden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.