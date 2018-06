Hoher Schaden bei Lastwagenunfall auf A93 nahe Wunsiedel

Wunsiedel (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 93 auf der Höhe Wunsiedel in eine Leitplanke gekracht. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 200 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer geriet am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug nach links in die Mittelleitplanke und fuhr diese auf einer Länge von etwa 200 Metern um. Lastwagen und Auflieger wurden bei dem Unfall völlig demoliert. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.